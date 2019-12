Castellammare. Festeggiano troppo con gli alcolici: due minori in coma etilico rianimati al pronto soccorso

Il quotidiano di Metropolis riporta una spiacevole vicenda dei giorni scorsi a Castellammare di Stabia, dove tre ragazzini minorenni sono finiti in ospedale in coma etilico a causa dei troppi festeggiamenti con gli alcolici. I ragazzi coinvolti sarebbero un quattordicenne ed un quindicenne, trasportati d’urgenza al pronto soccorso dell’Ospedale San Leonardo dove sarebbero stati rianimati.

Alcol venduto nei bar del lungomare anche a bambini tra i dieci e i dodici anni. Molte le segnalazioni di adulti che hanno visto gruppi di giovani con molte bottiglie durante la vigilia di Natale soprattutto in Villa comunale.

Allarmate molte famiglie stabiesi che hanno visto i figli, usciti per una passeggiata in centro, tornare ubriachi la sera del 24 dicembre. Troppi bar e locali non hanno rispettato l’ordinanza del sindaco Cimmino che vietava la vendita delle bottiglie in vetro e dei superalcolici. Bottiglie lasciate poi ovunque nell’isola pedonale e soprattutto sul lungomare. Trasgressori anche rispetto alla vendita di alcol a minorenni già proibita tutto l’anno. Una situazione che crea preoccupazione in vista della vigilia di Capodanno quando i giovani cominciano a brindare dal 31 pomeriggio. Scatta l’appello dei genitori sui social: “Buongiorno e buon Natale a voi tutti. A chi ha visto, a chi ha saputo, a chi pensa che si esagera, a chi è convinto che i propri figli non farebbero mai una cosa del genere, a chi figli non ne ha ma si ritiene una persona civile, a chi ha voglia di aprire gli occhi e a chi dice che è sempre stato così. No non è sempre stato così, anche noi genitori di adolescenti del 2020 siamo stati ragazzi ma non festeggiavamo con litri di birra, vini ad alto tasso alcoolico e champagne costosissimi e, soprattutto, mai e poi mai ci avrebbe sfiorato l’idea di farlo alla vigilia di Natale violando la sacralità del momento. Il lato bello: le principali strade dei nostri Paesi sono state invase da una fiumana di ragazzi che in allegria si intrattenevano scambiandosi gli auguri e rivelando la solarità che da sempre contraddistingue la nostra Gente… Il lato brutto: alle ore 19 al posto della brulicante e vivace confusione di giovani, centinaia e centinaia di bottiglie vuote di alcolici lasciate in ogni dove e ragazzi barcollanti o addirittura ricoverati in coma etilico. Scusate ma noi adulti dove eravamo? Dove era quella gran fetta di società civile che per un’allerta meteo si mette in moto e fa vibrare i social? Dove erano le istituzioni? E, soprattutto, come è possibile che in ogni e dico ogni esercizio commerciale siano stati venduti alcolici e superalcolici a ragazzi dai 13 ai 17 anni? Per favore se ci tieni ai tuoi figli, ai tuoi nipoti, ai ragazzi del domani intervieni e rendi virale questo messaggio. Il 31 dicembre, nelle strade dei nostri Paesi, vogliamo vedere l’allegria della festa ma anche il controllo delle istituzioni.

Un appello fondamentale in vista della vigilia di Capodanno: lottiamo tutti contro chi vende alcolici ai minori e brindiamo all’anno nuovo con gioia e buoni propositi, anziché con l’alcool.