Castellammare. Attacco del PD per il Capodanno che costerà 30 mila euro

“30mila euro per il Capodanno. Avete capito bene. Non a Rio, non a Saint-Tropez men che meno in Riviera bensi nella nostra amata Castellammare. La sola notte di Capodanno, il passaggio di consegne del 2019 al 2020, costerà ben 30mila euro”. Sono le parole del capogruppo del Partito Democratico Francesco Iovino. “Naturalmente vi chiederete chi saranno questi famosi ospiti che allieteranno lo scoccare della mezzanotte. Arozarena, Irene Fornaciari e DJ Radio Marte, questo offriva il convento. Un’ora a testa a cavallo del primo dell’anno e tutti felici e contenti. Cosi balliamo, stappiamo spumante, ricchi premi e cotillons per la gioia del direttore artistico che in una prima fase di queste brevi vacanze natalizie ci ha allietato con artisti a gettone della penisola sorrentina e per il Capodanno ha pensato ad un parterre de roi. Ma ti ci hanno mandato o ti hanno chiamato caro Direttore? E tu caro Sindaco con delega alla Cultura guardi le mosche? Ma in cotanto parterre un fesso di artista di noi altri stabiesi non poteva trovare collocazione? Fanno il giro dei palcoscenici e delle televisioni nazionali ed oggi manco una comparsata nella tua città, caro Sindaco. Ti ricordiamo che Castellammare è ricca di artisti stabiesi di grande valore che portano in giro per il mondo il proprio essere nativi della città di Viviani e che purtroppo non riescono a trovare un palcoscenico nella propria città per far conoscere quanto sono bravi. Proprio tu che ci hai propinato il #primaglistabiesi a destra e manca. Se queste somme fossero state impegnate per avere un Venditti pure a Castellammare tanto di cappello. Invece si é scelto ancora una volta attraverso un affidamento diretto di premiare l’amico dell’amico purché non stabiese. Più dei soldi spesi ci rammarichiamo di come li gettiamo via. Diamo anzi regaliamo diecimila euro (circa) ad una Radio che ci trasmetterà il trenino ed il ritornello brasiliano. Come siamo caduti in basso? Che fosse propedeutica al lancio di Castellammare capitale della cultura? Li conosci, Sindaco, i “coppetielli”; ecco quelli ci mandano dietro se questo è il biglietto da visita”. “Dicevamo 30mila euro ma in realtà sono tanti di piu perché toccherà alla amministrazione curare allestimento palco, sicurezza, Siae ed altri oneri accessori. Insomma una cifra blu e questo è il preludio per il 2020. Dove siamo finiti…”