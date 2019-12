Casciello e De Luca, appello bipartisan per le frane in Costiera amalfitana “Stato di calamità naturale”

Nella giornata di oggi, prima con un intervento in Aula alla Camera dei Deputati e poi con un’interrogazione parlamentare, chiederò l’immediato riconoscimento dello Stato di Calamità Naturale per la Costiera Amalfitana, flagellata in questi giorni dall’emergenza maltempo». Lo afferma l’onorevole Gigi Casciello, deputato di Forza Italia.

«Il primo, improcrastinabile, passo da fare è l’individuazione delle risorse necessarie per accedere ai progetti esecutivi, senza i quali i Comuni, è il caso di Amalfi, Cetara, Ravello e Atrani, non riescono a ottenere i fondi per la messa in sicurezza dei rispettivi territori – prosegue l’onorevole Casciello -. I soldi ci sono ma gli Enti non vi hanno accesso per un inaccettabile difetto di burocrazia.

Il mio pensiero e il mio impegno, in questo momento, sono tutti rivolti ai territori del Salernitano in ginocchio per il maltempo. Tesori, come la Divina Costa d’Amalfi, che tutto il mondo c’invidia e che abbiamo il dovere di difendere con azioni concrete e senza indugiare oltre», conclude il parlamentare di Forza Italia.

Dello stesso tenore Piero De Luca deputato del PD di Salerno, figlio del Governatore della Regione Campania . «Esprimo vicinanza e solidarietà alle comunità toccate dagli eventi atmosferici che nelle ultime ore hanno creato danni e disagi enormi in tutta la Campania. È necessario ed urgente che si dichiari lo Stato di calamità naturale per le zone maggiormente colpite . Nel territorio salernitano, in particolare, ricordiamo che dalla Costiera Amalfitana al Capoluogo, da Pontecagnano a Montecorvino Rovella e Pugliano oltre ad alcuni Comuni del Cilento, si registrano smottamenti, frane, mareggiate ed allagamenti che stanno compromettendo lo svolgimento delle attività quotidiane dei cittadini e delle famiglie, la loro sicurezza e la viabilità del territorio, interrotta in più punti.

I cospicui allagamenti hanno procurato inoltre ingenti danni alle produzioni agricole ed industriali.

Il Centro Coordinamento Soccorsi, in collaborazione con l’amministrazione regionale e provinciale, i sindaci e gli amministratori del territorio, è impegnato in queste ore nelle attività di monitoraggio delle criticità più urgenti coadiuvato dalla Protezione Civile, dalla Polizia Provinciale, i Vigili del Fuoco e le Forze dell’Ordine per limitare i disagi ai cittadini, alla circolazione e tutelare l’incolumità pubblica.

La Regione Campania, dal canto suo, ha immediatamente attivato la struttura tecnico emergenziale per supportare le operazioni di soccorso.

Teniamo alta l’attenzione nelle prossime ore affinchè in tempi brevi vengano intraprese tutte le azioni necessarie per la valutazione dei danni e l’adozione delle misure indispensabili a sbloccare risorse straordinarie nazionali che consentano di affrontare adeguatamente questa drammatica emergenza».