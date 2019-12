Carabinieri, ulteriore cambio alla stazione di Piano di Sorrento. Molti vogliono rimanga Scappaticci

Carabinieri, ulteriore cambio alla stazione di Piano di Sorrento

Dopo appena sette mesi il Maresciallo Maggiore, Valerio Scappaticci, viene trasferito dalla Stazione dei Carabinieri di Piano di Sorrento. A giugno di questo anno, il Comune Carottese ha la fortuna di avere tra le Istituzioni un uomo di gran spessore come il Maresciallo Maggiore Scappaticci, nato ad Aquino, classe ’69, sposato con due figli, residente a San Vitaliano. In pochissimi mesi il Comandante è riuscito a carpire la stima e la fiducia dei “Carottesi” che non condividono il suo trasferimento nell’avellinese. Valerio Scappaticci , proviene da Nucleo Investigativo di Castello di Cisterna, zona difficile per droga e criminalità, è uomo di azione, noto, già dagli anni ’90, per le sue numerose imprese nelle operazioni investigative contro la criminalità organizzata e la cattura di pericolosi latitanti. Lo ricordiamo quando fuori dal servizio arresta per rapina un camorrista affiliato a un noto clan di Marigliano, cattura un malvivente evaso dall’aula “Bunker” di Salerno, disarmato e non in servizio, alla vigilia di Natale, ammanetta quattro rapinatori armati di pistola in procinto di rapinare un distributore di carburante. Amato e stimato anche per avere, dopo una prolungata indagine, consegnato alla giustizia i responsabili del sequestro e della uccisione del minore Silvestro Delle Cave. Numerosi gli encomi, le ricompense e gli apprezzamenti ricevuti dal Maresciallo Maggiore Scappaticci, che opera in prima persona sul territorio, sempre pronto ad ascoltare chi ha bisogno, chi necessita del suo intervento. In prima linea nelle scuole per sconfiggere droga e alcol, disponibile al dialogo, sensibile alle problematiche sociali, attento alle richieste delle Associazioni presenti sul territorio per pianificare attività atte a favorire l’ordine pubblico, il rispetto delle leggi e la sicurezza. Non tutti credono che sia stato il Comandante a chiedere il trasferimento, tra la gente echeggia la convinzione che essendo un uomo di azione possa turbare gli equilibri di una oasi “apparente” come la penisola sorrentina. “Lo Status Quo” deve permanere, “Tutto cambi affinchè nulla cambi”, questa è la massima. Un lettore