Carabinieri in Azione in Costiera: identificate oltre 100 persone

Passano i primi giorni di festa in Costiera, ma l’Arma dei Carabinieri non abbassa la guardia: i militari della Compagnia di Amalfi, guidati dal Capitano Umberto D’Angelantonio, nel pomeriggio di ieri, nonostante la pioggia che ha colpito il territorio, hanno effettuato un robusto servizio di controllo della circolazione stradale, mettendo in campo ben 10 pattuglie lungo tutte le principali arterie di collegamento tra Positano ed Erchie. I mezzi controllati, tra vetture e motocicli, sono stati circa una cinquantina, con oltre 100 persone identificate. Sono inoltre state verificate le prescritte autorizzazioni ad esercitare per 16 attività commerciali e luoghi aperti all’afflusso di persone. Lampeggianti accessi e presenza sul territorio, anche in periodi come questo di minor afflusso turistico, fanno si che la vicinanza della Benemerita si senta e dia sicurezza ai cittadini.