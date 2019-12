Capri Watch chiude un anno stellare. Non vediamo “l’ora” di un grande 2020

L’azienda di Capri ha raggiunto qualsiasi luogo della Penisola, ma anche della Costiera Amalfitana e non solo. Gli iconici prodotti di Silvio Staiano hanno anche raggiunto qualsiasi parte del Globo, infatti, i turisti in visita a Capri e Penisola non possono fare a meno di tornare a casa senza il Capri Watch come ricordo di una splendida vacanza.

Tutto ciò a coronare un anno stellare, in cui sono stati sfornati prodotti eccellenti, alla moda, al passo con i tempi ma sempre legati al caratteristico territorio di Capri. Prodotti eleganti, apprezzati da tutti ed ottimi per ogni esigenza.

Le origini di Capri Watch risalgono agli anni ’60 con Oreste Staiano e sua moglie Rosetta, che per anni sono stati un punto di riferimento per i clienti con articoli pregiati come i vetri di Murano ed oggetti artigianali.

Ora l’azienda, grazie all’esperienza consolidata nel tempo, chiude un altro anno pazzesco e non vediamo “l’ora” di un 2020 altrettanto prolifico.