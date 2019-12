Capri, vicenda funicolare: il sindaco Lembo incontrerà associazioni

Il sindaco di Capri, Marino Lembo, apre alla possibilità di un accordo con le associazioni per risolvere il problema legato alla funicolare.

Una vera e propria guerra si è scatenata tra il sindaco di Capri e quello di Anacapri, la quale si è concretizzata in una formale interruzione dei rapporti istituzionali, documento inviato al prefetto di Napoli dal primo cittadino di Anacapri.

A spaccare l’isola in due è lo stop dell’amministrazione comunale di Capri al progetto della funicolare sotterranea, caro alle due precedenti amministrazioni isolane. Con i nuovi sindaci, eletti a maggio 2019, la situazione è però cambiata, e il Comune “basso” dell’isola ha fatto dietrofront “offendendo pubblicamente e ancora una volta la dignità degli anacapresi”.

Da “Capresi Uniti”, fanno sapere come: “Nessuno ha dichiarato magicamente risolto il problema dei collegamenti alternativi tra Capri e Anacapri è più che mai compito della politica, supportata da tecnici seri ed indipendenti, studiare una soluzione”.

Il sindaco Lembo ha parlato in diretta a “L’aria che tira”, programma di La7: “Noi non abbiamo fatto alcun atto nei confronti del Comune di Anacapri – ha detto Lembo – Siamo due realtà complementari. Quando siamo intervenuti sulla delibera abbiamo da subito detto che siamo pronti a sederci ad un tavolo per discutere”.