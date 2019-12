Capri. Uomo privo di coscienza soccorso con difficoltà in una zona interdetta per il maltempo, trasferito in eliambulanza a Napoli

Capri. Questa mattina gli uomini del 118 hanno effettuato un intervento di soccorso in codice rosso tra molte difficoltà. In Via Arco Naturale un uomo privo di coscienza necessitava di un intervento urgente ed i soccorritori, per poterlo raggiungere, hanno dovuto attraversare una strada stretta e vietata al transito in seguito alla caduta di alberi e rami a causa del forte maltempo che nei giorni scorsi ha flagellato l’isola. Ad intervenire, con il carrellino in dotazione, sono stati un infermiere e l’autista. Mancava la presenza del medico poiché l’unico di turno al 118 era stato vittima di un malore e si attendeva l’arrivo da Napoli del sostituto. Pur tra le difficoltà logistiche l’uomo è stato raggiunto e trasportato presso il locale Ospedale “Capilupi” dove i medici di turno lo hanno sottoposto ai necessari accertamenti diagnosticando un’emorragia addominale. Dopo averlo stabilizzato è stato disposto il trasferimento presso una struttura ospedaliera di Napoli, maggiormente attrezzata per far fronte a situazioni simili. Il paziente è stato, quindi, trasportato in eliambulanza presso un nosocomio della città partenopea per essere sottoposto alle cure del caso.