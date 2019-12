Una terribile tempesta con violente folate di vento ha investito l’isola di Capri, causando scompiglio e numerosi danni, maggiormente verificatisi in Piazza Umberto I. L’albero e le casette di legno per il mercatino natalizio hanno subito l’ira di questa tempesta che ha spazzato tutto via, distruggendo una delle suggestive casette allestite in vista del Natale. L’unica casa distrutta dalla furia del vento è quella delle capresine di kari, le quali sono volate via. Davvero un enorme dispiacere per questo disastro.

Da Positanonews la nostra vicinanza all’artista brasiliana che ha visto il distruggersi delle sue fantastiche e preziose opere.