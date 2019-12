Riconoscimento ufficiale per il calciatore del Real Anacapri Luigi Buondonno, che un mese fa salvò la vita ad un avversario rimasto privo di conoscenza durante uno scontro fortuito di gioco al campo Damecuta. Il giocatore di origine stabiese è stato premiato dal presidente della Figc, Gabriele Gravina, e da Cosimo Sibilia, numero uno della Lnd-Lega Nazionale Dilettanti.

Un riconoscimento meritato per il calciatore del Real Anacapri che col suo tempismo salvò un avversario in campo, Filippo Saviano. L’episodio si era verificato il 17 novembre durante la partita Real Anacapri-Arzanese, valida per il campionato di Prima Categoria campano. Il giocatore dell’Arzanese aveva battuto il capo crollando a terra privo di sensi. Tempestivo era stato il soccorso del centrocampista del Real Anacapri. Luigi Buondonno si era fiondato ad aprire la bocca di Saviano evitando che ingoiasse la lingua, salvandogli la vita, a costo di ferirsi le dita per la reazione involontaria dell’avversario. Luigi Buondonno, 22 anni, cresciuto nella Juve Stabia, ha ricevuto da Gravina e Sibilla il pallone dorato per il suo grande gesto.

La consegna è avvenuta ieri nell’ambito della giornata del 60esimo anniversario della Lega Nazionale Dilettanti, alla presenza del presidente del Coni Giovanni Malagò, del presidente-ad di Sport e Salute Rocco Sabelli e del numero uno della Figc Gabriele Gravina, oltre a ben quattro ex presidenti federali quali Franco Carraro, Antonio Matarrese, Carlo Tavecchio e Giancarlo Abete. Nel parterre degli ospiti anche il segretario generale della Figc Marco Brunelli, l’ex presidente della Roma Rosella Sensi, il patron della Lazio Claudio Lotito, l’ex presidente Lnd Antonio Cosentino, uno degli eroi di Spagna ’82 Marco Tardelli, il presidente dell’Ordine dei Giornalisti Carlo Verna ed il vicepresidente Ussi Gianfranco Coppola. Ad aprire i festeggiamenti il padrone di casa Cosimo Sibilia, sul palco con Ivan Zazzaroni e la miss Fiorenza D’Antonio.