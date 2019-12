Capri e Positano due mete ambite in estate, ma l’isola è abbandonata in inverno: donna morta per un malore

L’isola di Capri, così come Positano e tutta la Costa d’Amalfi e Sorrento, comprendono il fulcro principale del turismo in Campania. Tra queste, purtroppo l’isola di Capri finisce nel dimenticatoio non appena ci si affaccia al periodo invernale.

Un comune esempio è la recente morte di una donna sull’isola in seguito ad un grave malore causato da una grave crisi respiratoria. Le condizioni erano tali da dover essere trasportata d’urgenza a Napoli per il ricovero ma i soccorsi hanno tardato ad arrivare per problematiche tecniche: mancanza di un’idroambulanza, mancanza di personale medico nell’elicottero che avrebbe potuto trasportare la donna. Si riesce infine a trovare un elicottero per il trasporto anche se con molte difficoltà a causa della mancanza di illuminazione nella piazzola dell’elisoccorso. La donna è morta a Napoli dopo alcune ore.

Intanto, il sindaco di Anacapri Alessandro Scoppa ha comunicato di aver ricevuto rassicurazione dal comandante del nono stormo dell’Aeronautica Militare con base a Grazzanise che il problema dell’illuminazione è stato risolto e la superficie di Damecuta è quindi di nuovo regolarmente operativa. Scoppa ha annunciato, inoltre, che a breve prenderanno il via i lavori previsti sulla piazzola.

Purtroppo questa è una prova eclatante di come un’isola dalla bellezza unica in estate, venga dimenticata in inverno, soprattutto in campo sanitario e pronto soccorso.

Dalla redazione di Positanonews, cogliamo il momento per porgere le nostre condoglianze alla famiglia della donna che ha perso la vita.