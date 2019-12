Capri – Napoli. Sospesi collegamenti marittimi, sia mezzi veloci che navi – traghetto

Già da alcuni giorni era stata annunciata l’allerta maltempo dalla Protezione Civile e la previsione è stata rispettata. In questi giorni l’isola di Capri è rimasta isolata a causa del maltempo e del mare eccessivamente agitato. Fermi in banchina sia i mezzi veloci che le navi-traghetto.

I pendolari sono quelli che subiscono maggiormente il disagio, ma la sospensione dei collegamenti comporta anche il mancato arrivo sull’isola dei beni alimentari e di prima necessità.

Da Napoli e Pozzuoli sono invece riusciti a partire alcune navi per Ischia e Procida. Il maltempo ha portato nel golfo di Napoli vento molto forte e il mare mosso ha raggiunto forza 6-7.

Non sono state sospese invece le corse dei traghetti per la tratta Castellammare di Stabia – Sorrento – Capri. I collegamenti sono garantiti dal comandante Russo, anche se non si ha l’effettiva certezza di quante corse effettuerà.