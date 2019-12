Capri. Morte della 50enne Loredana D’Abundo, inchiesta giudiziaria su presunti ritardi elicottero Il decesso della 50enne di Anacapri Loredana D’Abundo, avvenuto lo scorso mercoledì mattina all’ospedale Loreto Mare di Napoli, diventa un caso giudiziario. La Procura di Napoli ha aperto infatti un fascicolo ed ha disposto il sequestro della salma per consentire l’effettuazione dell’autopsia.

I familiari della donna vogliono andare fino in fondo, chiedono giustizia e chiedono che sia accertata la verità.

La bara era giunta a Capri oggi per i funerali. Proprio mentre stava per iniziare il rito funebre, nel pomeriggio, è arrivato da Napoli l’ordine di sequestrare la salma e di porla a disposizione dell’autorità giudiziaria, per il quale sono stati delegati i carabinieri. E così, finita la funzione religiosa, dopo le comunicazioni agli addetti alle pompe funebri e ai familiari, la salma non è stata condotta al cimitero per la tumulazione ma è ripartita per Napoli con il traghetto. Destinazione l’istituto di medicina legale del Secondo Policlinico dove verrà eseguito l’esame autoptico.

Obiettivo dell’autorità giudiziaria, che, a quanto si apprende, ha aperto l’inchiesta d’ufficio anche in seguito alla grande risonanza mediatica della vicenda, è accertare le cause della morte. Nello stesso tempo verranno ricostruite tutte le fasi del soccorso e si cercherà di capire se l’enorme ritardo nell’invio a Capri dell’elicottero del servizio di elisoccorso e il successivo trasferimento della 50enne dal Cardarelli al Loreto Mare, con ulteriore dilatazione dei tempi del ricovero in rianimazione, sono stati determinanti o comunque hanno influito nel decesso.

Una tragedia che, al di là delle eventuali responsabilità che dovessero emergere dalle indagini, ha scosso l’intera comunità caprese e anacaprese che si è stretta intorno alla famiglia in questi giorni di grande dolore. Ai familiari va la nostra vicinanza insieme all’auspicio che possa essere fatta piena chiarezza su quanto accaduto.