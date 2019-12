Capri. Maltempo: l’albero di Natale si spezza e collegamenti marittimi in tilt

Le condizioni del meteo e del mare di quest’oggi hanno completamente bloccato qualsiasi collegamento marittimo da e per Capri, isolandola completamente. Anche le navi della Caremar sono in stato di fermo: è stata infatti annullata la partenza da Capri delle 17.40 per Napoli. In molti si sono lamentati, mostrando il proprio disappunto alla biglietteria della Caremar ed alla Capitaneria di Porto, per la soppressione delle corse, situazione che costringerà numerosi pendolari a restare forzatamente a Capri. Al contempo anche molti capresi saranno costretti a restare a Napoli, poiché anche la corsa Napoli – Capri delle 19.40 è stata cancellata.

I disagi sull’isola di Capri non sono limitati però soltanto al contesto marittimo. Infatti la forte tempesta sta provocando molti danni anche sulla terraferma. Tra le tettoie scoperchiate, i vetri in frantumi le tegole sradicate, i rami strappati, le casette dei mercatini natalizi danneggiate, ciò che più salta all’occhio è l’albero di Natale, che è stato spezzato dal vento. I vigili del fuoco, la polizia, i carabinieri e la polizia municipale, insieme a tecnici e operai, si sono immediatamente mobilitati per risolvere la situazione, che appare decisamente pericolosa.