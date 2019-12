Capri. Droga: arrestati due ragazzi dell’isola

Capri. I carabinieri hanno arrestato Valentyn Salo e Diana Gargiulo, rispettivamente di 22 anni, Anacapri, e 19 anni, Capri, per possesso di droga a fini di spaccio. Nonostante siano quindi entrambi molto giovani, non sono due volti noti per le forze dell’ordine. Durante un servizio di pattuglia, i carabinieri hanno notato la Gargiulo passare un involucro ad un altro ragazzo. Immediatamente, capitanati da Ivan Iannucci, l’hanno fermata. Dalla perquisizione sono stati rinvenuti 6 grammi di marijuana, ai quali vanno aggiunti gli altri 12, conservati in un barattolo, un bilancino elettronico e materiale per confezionare la droga, trovati nella casa da cui la ragazza era uscita, dove aspettava Valentyn Salo. Giudicati con rito direttissimo, la 19enne è stata condannata ad 8 mesi, mentre la pena per il 22enne è di un anno di reclusione con l’applicazione dell’obbligo di firma.