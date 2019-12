Capodanno a Positano “New year’s Eve” . Dove fare il cenone e cosa si fa per aspettare il 2020

Positano, una delle città più belle del mondo, così pittoresca da essere definita “il gioiello della Costiera Amalfitana”, è perfetta non solo per le vacanze estive, grazie alla posizione sul mare, ma anche per quelle invernali e natalizie. Anche in inverno la spiaggia resta una delle principali attrazioni: la Spiaggia Grande è il cuore della vita di Positano, dove è possibile trovare ristoranti e bar , visitare la Chiesa Madre Assunta, della Madonna Nera, il suggestivo Presepe nella Grotta di Fornillo, il MAR, il Museo annesso alla Villa Romana , una delle più importanti scoperte della Campania e d ‘ Italia con affreschi mirabilanti da vedere assolutamente .

Per il cenone sono aperti tre locali, tutti da non perdere. Cominciamo da “La Taverna del Leone” , il ristorante che si trova sulla S.S. 163 in zona Laurito, verso Praiano venendo da Sorrento. Mentre in spiaggia abbiamo la grande “La Cambusa” e il rinomato “Chez Black”. Insomma chi sceglie Positano per il cenone non si pentirà. Ma occorre affrettarsi perchè si prevede il Sold out. Anche per dormire, sempre se si trova posto, abbiamo l’ Hotel Pasitea e il Conca d’Oro, a loro va un premio per l’ospitalità che consentono a chi ama trascorrere i suoi giorni qui , e sono tanti, anche d’inverno.

Positano si prepara ad accogliere e festeggiare al meglio il 2020 in tutto il paese sarà un esplodere di colori. Anche le zone alte dei Monti Lattari sono bellissime, parliamo del borgo che si trova lungo il Sentiero degli Dei , che partendo da Agerola sovrasta tutta la Costa d’ Amalfi.

Martedì 31 dicembre nella contrada di Nocelle, si aspetterà l’inizio del nuovo anno con la II edizione della festa “Na bbona Fine e Buon principio d’Anno – Eco Capodanno 2.0”: si potranno assaggiare prelibatezze locali e assistere al fantastico spettacolo folkloristico de “Le Cuntesse”. Il tutto si svolgerà dalle ore 20:30 in Piazza Santa Croce grazie all’impegno e alla dedizione dei Giovani Ragazzi di Nocelle.

Alle ore 23:45, in attesa del Countdown, il Gruppo di Capri”Allerija”,con la sua musica rallegrerà e farà divertire tutti i presenti sulla “Rotonda”, la caratteristica Piazza della Spiaggia Grande di Positano.

Per festeggiare il Capodanno, allo scoccare della mezzanotte, ci sarà un sensazionale spettacolo pirotecnico e si potrà continuare a ballare fino alle 2:00 con gli “Allerija” e fino all’alba con il sound dei dj positanesi Mario Iovieno, Lill8 e Nino Lauro.