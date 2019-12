CAMPANIA, LA LEGA SCEGLIE I RESPONSABILI PROVINCIALI. MOLTENI: “COSTRUIAMO UN’ALTERNATIVA IN VISTA DELLE REGIONALI”

Annuncio del deputato della Lega, Nicola Molteni, commissario regionale del partito. Sono stati, infatti, individuati i responsabili provinciali della Lega in Campania.

Ecco i nomi:

-Il senatore Pasquale Pepe (vice presidente commissione Antimafia) ad Avellino.

-Luca Ricciardi a Benevento.

-Salvatore Mastroianni a Caserta.

-Vincenzo Catapano (Sindaco di San Giuseppe Vesuviano) a Napoli.

-Nicolas Esposito (responsabile regionale Lega giovani) a Salerno.

“Ho individuato i referenti provinciali in vista delle prossime elezioni regionali” spiega Molteni al termine dell’incontro tenutosi questa mattina a Napoli.

“Oltre ai commissari c’è un altro nome di spicco: è quello del professor Aurelio Tommasetti, ex Rettore dell’Università di Salerno, individuato quale responsabile per il programma regionale. Questa è la squadra, motore della macchina organizzativa che realizzerà il progetto della Lega per la Campania. Vogliamo costruire un’alternativa all’attuale classe dirigente, colpevole di immobilismo e che sta uccidendo il tessuto socio-economico di un territorio dotato di grande capitale umano. Siamo già al lavoro per intercettare le esigenze e le istanze di chi, insieme a noi, vorrà partecipare a questa grande sfida”. conclude Molteni.