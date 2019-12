CAMPANIA, ANAS: PARZIALMENTE RIAPERTA AL TRAFFICO LA STATALE 163 “AMALFITANA”, NEI COMUNI DI POSITANO E CETARA, IN PROVINCIA DI SALERNO. Permane la chiusura della statale nel comune di Maiori (SA)

Napoli, 18 dicembre 2019

A seguito della conclusione dei lavori di messa in sicurezza delle ripe effettuati dai Comuni e dalla Regione Campania, in qualità di enti competenti, è stata ripristinata la normale circolazione lungo la strada statale 163 “Amalfitana” in corrispondenza del km 16,500, nel comune di Positano, e del km 45,010, nel comune di Cetara, in provincia di Salerno.

Permane il senso unico alternato della circolazione, regolato da impianto semaforico, in corrispondenza del km 38,000, in zona Cavallo Morto, nel comune di Maiori (SA).

È confermata, altresì, la chiusura della statale nel tratto compreso tra il km 39,350 ed il km 40,050, nel territorio comunale di Maiori (SA), resasi necessaria a seguito del consistente evento franoso verificatosi lo scorso venerdì 13 dicembre.

Anas ha provveduto ad affidare i lavori di ripristino del piano viabile, a cui si potrà dar seguito compatibilmente con i lavori di messa in sicurezza delle ripe e dei costoni rocciosi, attualmente in corso a cura della Regione Campania.

Anas, società del Gruppo FS Italiane, raccomanda prudenza nella guida