Salerno – L’Associazione Culturale Tempi Moderni, con il supporto della Regione Campania, e ONO arte contemporanea presentano “Stardust Bowie by Sukita”, una retrospettiva dedicata al quarantennale rapporto professionale e personale tra David Bowie (1947 – 2016), una delle più importanti icone della cultura popolare contemporanea, e il maestro della fotografia giapponese Masayoshi Sukita, probabilmente il più importante fotografo col quale Bowie abbia mai lavorato.La mostra sarà aperta al pubblico, presso gli spazi di Palazzo Fruscione, a Salerno, dal 4 gennaio al 27 febbraio 2020. L’evento è promosso con il patrocinio del Comune di Salerno, del Dipartimento degli studi politici e sociali dell’Università di Salerno. Il percorso espositivo, organizzato con la collaborazione della SCABEC Regione Campania per le attività di promozione e comunicazione si compone di oltre 100 fotografie, alcune delle quali esposte in anteprima nazionale, e ripercorre il sodalizio durato oltre quarant’anni tra la leggenda del pop e uno dei maestri della fotografia di rock, dall’incontro del 1972 alle immagini realizzate per gli album “Tin Machine” e “The Next Day”. Alla mostra è collegato, a esclusiva cura di Tempi Moderni, un ricco programma di talk, concerti, proiezioni cinematografiche con presentazioni d’autore che va sotto il nome di Racconti del Contemporaneo – IV edizione, Lights on Mars, in programma dal 5 gennaio al 27 febbraio.

(le foto nell’articolo sono tratte dal web; info www.biennaleartesalerno.com)