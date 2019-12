E’ stato stampato, ben 60 mila copie, il calendario dell’SSC Napoli. Come ogni anno, la società partenopea ha deciso di divertire con delle foto ironiche e divertenti.

Queste le parole di Alessandro Formisano, Head Operation Sales and Marketing della società: “Il marchio del Napoli ormai è internazionale, globale e quindi abbiamo pensato a quello che poteva essere il Napoli nel mondo ma abbiamo deciso di farlo in modo un po’ originale e pertanto abbiamo pensato di parlare non tanto ai tifosi napoletani sparsi in giro per il mondo ma a quei tifosi che sono divenuti tali seguendo i propri beniamini, calciatori della loro nazionalità. I Paesi di appartenenza dei nostri giocatori diventano per la squadra grandi bacini di tifosi”.

Il Calendario è disponibile con il Corriere dello Sport e su Amazon, oltre ovviamente al sito del Calcio Napoli.

Ma c’è una notizia bellissima che vogliamo sottolineare. La società partenopea ha scelto come hairstylist il barbiere di Sorrento Tony Figaro, il quale è conosciuto per la sua professionalità e capacità. “Passione e stile al servizio dei grandi campioni”, ha commentato Tony, felicissimo per quanto gli sia capitato.

Ecco alcune foto in esclusiva.