Calciomercato, colpaccio Costa d’Amalfi: ritorna Vincenzo Criscuoli. Con i costieri 76 gol in 111 presenze

Il Costa d’Amalfi mette a segno un colpaccio di calciomercato: arriva Vincenzo Criscuoli, detto “Sandokan”. In realtà si tratta di un ritorno: il classe ’87 ha siglato 76 gol in 111 partite con i costieri. Una media incredibile che lo proietta come il giocatore più prolifico nella storia del Costa d’Amalfi.

Un acquisto importante che rafforza esponenzialmente la rosa di Ferullo, segno che la società ha intenzione di puntare a vincere su tutti i fronti, visto che i risultati sono positivi sia in campionato che in coppa.

Criscuoli ha vestito anche la maglia dell’Ippogrifo Sarno e del Tramonti.

Di lui si ricorda anche un gol ad Handanovic, a pallonetto, in una amichevole giocata ad Udine contro l’Udinese.

Il calciatore si sta già allenando con la squadra ed è quindi a disposizione di mister Ferullo, che così può usufruire di una nuova arma nel suo arsenale.