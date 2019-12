Calcio. Il Sorrento vola a ritmi pazzeschi. Il DS Amodio sul mercato: “Stiamo definendo un prestito dalla SPAL”

Continua il capolavoro del Sorrento che viaggia con medie incredibili in un campionato ostico come quello della serie D/H. Uno dei principali artefici di questo capolavoro è il ds Antonio Amodio che analizza la sfida vinta in casa del Gladiator: “Domenica scorsa abbiamo fatto una grande partita. La squadra sta dando segnali importanti e cresciamo partita dopo partita. Sotto l’aspetto della cattiveria agonistica i ragazzi hanno dimostrato di voler vincere. Abbiamo fatto un gran possesso palla soffrendo un po’ soltanto alla fine su palle lunghe verso Del Sorbo non mettendoci mai in difficoltà visto che abbiamo una difesa che sta dimostrando di essere una delle più forti: parlano i numeri”.

IL GLADIATOR: “Ho visto un ottimo avversario che in panchina aveva gente come Troianiello e Vitiello. Non dimentichiamoci di Del Sorbo e Rekik. Il tecnico Maiuri, però, studia minuziosamente ogni partita. Ci sta facendo la differenza assieme ad un gruppo che rema nella stessa direzione”. LA CLASSIFICA: “Siamo sopra a squadre che hanno speso quattro volte più di noi. Il nostro budget era per ottenere una salvezza alla fine. Però, meritiamo questa classifica perché ogni domenica giochiamo bene al cospetto di ogni compagine. Nell’ultima di ritorno, con la Gelbison siamo chiamati a vincere a tutti i costi: è una gara clou per poi pensare ad altro”. MERCATO: “Stiamo definendo un prestito con il classe 2002, di proprietà della Spal, in forza alla Cittanovese Cuomo. Saremo sempre attenti e vigili sul mercato per rinforzare ulteriormente il parco under a disposizione del tecnico Maiuri. Non si muoverà nessuno nonostante le chiamate del Foggia e altri club che si sono mostrati interessati a qualche nostro calciatore”. BORSINO: “Per la sfida con la Gelbison recuperiamo Herrera ma non avremo, ancora, Gargiulo squalificato”. LA SOSTA: “Recupereremo al meglio Figliolia e Alvino”.