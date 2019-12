Calcio. Il Sorrento annuncia il nuovo esterno d’attacco: Francesco Alvino ritrova mister Maiuri

Il Sorrento è lieta di comunicare l’ingaggio del calciatore Francesco Alvino. Esterno d’attacco, classe 1989, reduce da una prima parte di stagione nel girone I della serie D tra le file del Giugliano. In carriera vanta presenze in Lega Pro con Marcianise, Ischia e Casertana, oltre a numerosi stagioni in serie D con le maglie di Ancona, Taranto, Savoia e Nocerina. Proprio a Nocera Inferiore, nel 2016, è stato già alle dipendenze di mister Vincenzo Maiuri.