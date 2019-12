Calcio. Oggi Napoli – Genk per il futuro di Ancelotti. Al suo posto Gattuso ha già detto si

La Gazzetta dello Sport assicura che domenica mattina c’è stato un contatto ufficiale tra Rino Gattuso e il Napoli. Una storia che si è sviluppata a Roma, dalle parti della Filmauro, gli uffici di Aurelio De Laurentiis che è andato a fondo nei contatti con Gattuso: pronto un contratto di 6 mesi per l’ex allenatore del Milan che ha già detto sì alla grande chance, aspetta di capire quando subentrare ma si sente già il Napoli in mano. Con Ancelotti che può davvero salutare…

La causa scatenanti sono stati i risultati… ma non solo. Come aggiunge La Gazzetta, infatti, lo spogliatoio del Napoli ormai ha abbandonato l’allenatore: Ancelotti non ha più il controllo e si è ritrovato tanti leader del gruppo contro di sé, De Laurentiis teme che questo continuo ribellarsi della squadra all’allenatore possa addirittura peggiorare l’attuale situazione e per questo è pronto a procedere con la separazione.

Ancelotti ha due strade, dire addio al Napoli già dopo il Genk come sembra probabile una volta acquisita la qualificazione agli ottavi di Champions League, oppure farlo dopo il match di campionato col Parma. Ma c’è la seria possibilità che Ancelotti faccia un passo indietro proprio dopo il match di Champions, un colpo di scena che cambierebbe le sorti azzurre. Tutto questo è uno scenario definito “molto probabile” dal quotidiano, solo un ribaltone in campo potrebbe mutarlo.