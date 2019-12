Calcio. Napoli, Ancelotti esonerato!

Il Napoli vince la gara contro il Genk, che lo porta al passaggio del turno agli ottavi di Champions ma perde in panchina Carlo Ancelotti, l’allenatore che da un anno e mezzo era alla guida della squadra azzurra! Finisce, dunque, qui quello che sembrava dovesse essere un rapporto destinato a durare almeno per un decennio ma che è terminato a causa degli scarsi risultati in campionato negli ultimi due mesi e qualche probabile frattura tra il mister ed alcuni senatori della squadra. Il club azzurro ha così comunicato la sua decisione: “La Societa Sportiva Calcio Napoli ha deciso di revocare l’incarico di responsabile tecnico della prima squadra al signor Carlo Ancelotti. Rimangono intatti i rapporti di amicizia, stima e rispetto reciproco tra la società, il suo presidente Aurelio De Laurentiis e Carlo Ancelotti”. Al tecnico emiliano dovrebbe subentrare Gennaro Gattuso.