Calcio. Morto Giovanni Bertini, ennesima vittima della SLA.

Il mondo del calcio saluta Giovanni Bertini, morto stamattina in una clinica romana dove era ricoverato a causa della SLA. Esordiente come difensore nella Roma a 19 anni, il “Giovannone” giocò successivamente nella Fiorentina, nell’Ascoli, nel Taranto e nel Benevento per poi approdare, come opinionista, in alcune trasmissioni televisive. Ennesima vittima della SLA, diagnosticatagli nel giugno 2016, che va ad aggiungersi ad un elenco fin troppo carico di campioni fuori e dentro il campo, che ne sono stati colpiti! Su Twitter la Roma lo ha voluto ricordare con un post: “L’ASRoma piange la scomparsa di Giovanni Bertini, difensore che vestì la maglia giallorossa tra il 1969 e il 1974. Ai familiari va il cordoglio da parte del Club”.