Calcio. Lo Stadio San Paolo compie 60 anni.

Inaugurato il 6 dicembre 1959 con la partita Napoli – Juventus, terminata 2-1 per i padroni di casa, l’allora “Stadio del Sole”, l’attuale Stadio San Paolo, compie oggi 60 anni! Progettato negli anni ’50 dall’architetto Carlo Cocchia quando, dopo un lungo girovagare della squadra partenopea, attraverso altri stadi del capoluogo, la Società Calcio Napoli necessitò di trovare finalmente una fissa dimora per gli azzurri, scegliendo una zona, Fuorigrotta, che all’epoca stava diventando fortemente urbana e che sarebbe potuta diventare ulteriormente riqualificata, grazie alla costruzione dell’impianto. Tante gioie e tanti dolori ma, soprattutto, tante emozioni vissute lì, nel corso di questi 60 anni, dai tifosi partenopei che hanno visto il loro “tempio” essere per qualche anno la “casa” di colui che ha fatto la storia del calcio: Diego Armando Maradona! Ci auguriamo, quindi, che in un periodo in cui il Napoli è poco azzurro, lo Stadio San Paolo possa tornare a far rivivere i suoi antichi splendori!