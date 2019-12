Calcio, Leo Messi è nella storia: vince il sesto Pallone d’oro. Ronaldo 3° e Koulibaly 24°

Siamo giunti come ogni anno al momento più atteso da tutti i fan del calcio ma soprattutto dai campioni di questo sport. Il verdetto finale pochi minuti fa: Lionel Messi vince l’edizione 2019 del Pallone d’oro. È il sesto trofeo per la Pulga, che entra nella storia infrangendo il record di Palloni d’oro vinti in una carriera, d’altronde non è il primo record che batte.

Da anni l’immensa rivalità con Ronaldo ha spinto il campione argentino a tirare fuori il meglio, ogni anno sempre di più, come il vino che invecchiando diventa sempre più buono. “Ieri era il decimo anniversario dal mio primo Pallone d’Oro – dichiara Leo Messi – Avevo 22 anni ed era impensabile per me arrivare oggi a vincere il sesto, in un momento totalmente diverso della mia vita. Ma non ho mai smesso di sognare, di essere quello che sono, di migliorare ogni giorno”.

Parigi ha dunque incoronato Re Messi, dopo i trofei vinti nel 2009, 2010, 2011, 2012 e 2015. Leo, che nell’albo d’oro succede a Modric, ha battuto il difensore del Liverpool Van Dijk e lo juventino Cristiano Ronaldo, con quest’ultimo che sembra essere davvero in crisi.

Nella classifica finale spiccano anche i nomi di due giocatori di Serie A (oltre Ronaldo), ovvero il napoletano Koulibaly al 24° posto, preceduto dallo juventino De Ligt, al 15° posto, premiato come migliore Under 21. Premio miglior portiere ad Alisson del Liverpool.

Per quanto concerne il calcio femminile, invece, questa edizione del Pallone d’oro va alla statunitense Rapinoe.