CALCIO CADETTO LE DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO SERIE B

30.12.2019

Rese note le decisioni del Giudice sportivo a margine delle gare della 19a giornata, ultima del girone di andata, del campionato di Serie B. Sanzionato con 2 turni di stop Iemmello (Perugia) “per comportamento scorretto nei confronti di un avversario (Quarta sanzione); per avere, al 51° del secondo tempo, a seguito di una decisione arbitrale, rivolto al Direttore di gara espressioni offensive”. Fermati per un turno: Andreoni (Ascoli), Almici (Pordenone), Rosi (Perugia), Aya e Masucci (Pisa), Coppolaro (Entella), Kiyine, Karo e Di Tacchio (Salernitana), Dickmann e Vaisanen (Chievo), Fornasier (Trapani). Un turno di squalifica anche per Stefano Trinchera (ds Cosenza): “per avere, al 46° del secondo tempo, abbandonato la panchina aggiuntiva, giungendo di corsa nei pressi della bandierina del calcio d’angolo dove era in atto un diverbio tra due calciatori”; Fabio Spighi (vice allenatore Venezia) “per avere, al 24° del primo tempo, alzandosi dalla panchina aggiuntiva, contestato l’operato arbitrale rivolgendo un espressione ingiuriosa agli Ufficiali di gara; infrazione rilevata dal Quarto Ufficiale”; Lorenzo Rubinacci (vice allenatore Frosinone) “per essere, al 28° del secondo tempo, uscito di circa venti metri dall’area tecnico ed entrato sul terreno di giuoco per impartire disposizioni tecniche ai propri calciatori; infrazione rilevata dal Quarto Ufficiale”. Comminata un’ammenda di euro 1.500,00 a carico della Società Benevento per intemperanze dei propri sostenitori.