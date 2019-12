Calcio. Al Bentegodi, clamorosa rimonta della Juve Stabia sul Chievo. Finisce 2 – 3 l’anticipo della 16esima giornata di serie B.

Al Bentegodi incredibile rimonta della squadra delle Vespe che, alla mezz’ora del primo tempo, era sotto di due gol grazie a Rigione e Pucciarelli. Partita iniziata malissimo per i padroni di casa che al 10° minuto perdono Obi e Ceter per infortuni muscolari ma subito ritrovano l’entusiasmo con il subentrato Rodiguez che, prima sfiora il vantaggio di testa e poi si rende autore dell’assist del secondo gol. Nella ripresa, però, gli uomini di Caserta cambiano atteggiamento e riaprono la partita con un gol di Addae al 49′; complice l’impossibilità di non poter effettuare ulteriori sostituzioni, i gialloblu si vedono costretti a soffrire le avanzate della Juve Stabia, rendendosi pericolosi solo con un’azione di Meggiorini finita direttamente tra le braccia di Samper. Al 76′, però, Vaisanen atterra in area Canotto e l’arbitro decreta il rigore che Forte trasforma con maestria. Nel finale accade di tutto: ripetuti capovolgimenti di scena che vedono Meggiorini sfiorare il palo all’89’ e la Juve Stabia procurarsi un altro rigore che al 91′ Forte trasforma, portando alla vittoria i campani!