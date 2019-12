I.C BOZZAOTRA : “A SCUOLA DI… ECOLOGIA 4.0 PER IL CLIMATE CHANCE ”

Premiazione degli alunni per il progetto “Amici della Carta”

Scuola , Comune, Consorzio . Come a dire, rispettivamente : Dirigente scolastico, Sindaco, Tecnico dell’Ambiente. Traslando : sensibilizzazione e cultura , politica(all’ellenica maniera) e gestione tecnica dei servizi. Finalità? Creare la cultura dello “sviluppo sostenibile”, per lasciare un mondo migliore, “vivibile”. A chi? A chi vi ci si trova oggi, senza averne né merito né colpa per lo stato in cui esso versa . Per i giovani e giovanissimi del post-moderno.<> Dopo i ringraziamenti ai convenuti Sindaco di Massa Lubrense , geom. Lorenzo Balduccelli, ed arch. Antonino Di Palma(Direttore tecnico Consorzio Terre delle Sirene) è stata la Dirigente Scolastica , prof. Angelina Aversa che, con queste parole, lo scorso 18 dicembre, nell’Aula Magna dell’Istituzione Scolastica massese , ha aperto i lavori di premiazione degli alunni delle classi 1^A e 2^B dell’I.C Bozzaotra i quali , per la seconda volta , coadiuvati e supportati dai responsabili del progetto, dott.ssa Balduccelli Rosanna, prof. Striano Eustachio e prof.ssa De Maio Diana ,hanno partecipato al concorso bandito dal Co.mie.co(Consorzio Nazionale Recupero e Riciclo degli imballaggi a base cellulosica), distinguendosi ,per sensibilità ed impegno, nella progettazione di un adesivo da distribuire alle utenze commerciali virtuose per il riciclo della carta. Il podio, al progetto del gruppo allievi intitolato “Qui si Ricicla”, ideato da Emiliana Cacace, Sara Cappiello, Valentina Di Sarno, Carmela Guarracino e Alessia Mollo – classe 1°B .Menzione speciale inoltre, per l’originalità della tecnica rappresentativa ad un altro progetto “Se la carta riciclerai, aria pulita respirerai”, ideato dai discenti Martina Amitrano, Donato Leon Capitano, Gianmario Landolfi e Cataldo Ruocco,- classe 2°B . Alla presenza dei rappresentanti di classe inoltre, lo stesso Sindaco ha espresso soddisfazione per il buon risultato raggiunto dai “futuri cittadini” che hanno mostrato maturità e sensibilità per un argomento di tanta primaria importanza, per il quale ha dato la propria disponibilità , per la realizzazione del logo vincitore, il prof Enzo Prestileo, stimato artista locale . E’stato poi, da parte dell’arch. Antonino De Palma , posto l’accento sull’importanza della corretta raccolta differenziata , al fine di produrre, dal rifiuto ( della carta, in questo caso) una risorsa, attraverso il processo di riciclo , con ripercussioni ottimali anche sui costi stessi di gestione . A conclusione, tra entusiasmo e positive prospettive, i giovani protagonisti hanno illustrato all’assemblea , dopo il rituale di premiazione , i propri lavori ,declinandone motivazioni e finalità.

Rosa Dionisio