Bheeshma , la commedia indiana oggi ha girato a Positano . Bollywood, la più grande azienda cinematografica del mondo, che è in India, sta girando più di un film nella Costiera amalfitana . Dopo Maiori, Minori, Amalfi, Atrani, Ravello oggi di scena Positano , sulla spiaggia e al di sotto del Music on the Rocks e Rada (nella foto di Giovanna dell’Isola ). Il film sarà nelle sale il 21 febbraio del 2020. Fino alla vigilia di Natale mobilitate decine di persone tra attori, ballerini, operatori, attrezzisti, truccatori. Requisita anche la cucina di un albergo, dove cuochi indiani ogni giorno preparano cibo