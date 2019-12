BELLIZZI, APPARTAMENTO IN FIAMME: PAURA PER BIMBA E ANZIANO

Momenti di paura a Bellizzi, dove, nel pomeriggio intorno alle 14.30, un appartamento ha preso fuoco. L’incendio si è sviluppato nella cantina e al primo piano di uno stabile sito in viale della Repubblica.

Secondo quanto riporta Salerno Today, nel palazzo si trovavano un una bambina, lasciata sola in casa, ed un anziano in un altro appartamento. Sul posto subito sono intervenuti i Vigli del Fuoco, per domare le fiamme e i sanitari del 118 per soccorrere eventuali feriti. Sono in corso degli accertamenti per ricostruire l’accaduto.