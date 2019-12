Befana 2020 con un regalo per la viabilità. Amalfi e Cetara riaperte, rimane Maiori . Si spera che Conca resista

Befana 2020 con un regalo per la viabilità. Amalfi e Cetara riaperte, rimane Maiori ancora da risolvere. I lavori procedono, ma la frana è davvero notevole. Per Cetara il sindaco ha già riferito in anteprima a Positanonews che per l’inizio dell’anno scolastico si potrà passare. Lo stesso pare che dovrà succedere per Amalfi, infatti a Vettica in fondo si tratta del crollo di un terrazzamento e l’ANAS potrebbe consentire almeno il transito a senso unico alternato e quindi la possibilità di far passare anche gli autobus della SITA per il trasporto pubblico. Motivo in più per cui si spera che Conca dei Marini ci ripensi sulla chiusura, o aspetti almeno una settimana , la chiusura sarebbe un dramma per Positano, Praiano, ma anche Agerola e viceversa. Intanto a sopperire ci sono anche le vie del mare da Amalfi, ma non da Positano e Praiano. Semmai i comuni vicini potrebbero aiutare Conca con i vigili urbani. Facciamo anche noi di Positanonews un appello a Gaetano Frate, ma anche agli altri comuni, affinchè si resista ancora per qualche giorno.