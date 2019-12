Durante il banchetto di nozze lo sposo si vendica del tradimento e manda in onda il video della neomoglie a letto con il cognato

Quello che è accaduto in Cina sembra uscito dalla mente di un regista o di uno scrittore ed invece è reale. I protagonisti della vicenda sono una coppia di freschi sposi ma il lieto fine in questa storia non c’è. Lo sposo, infatti, aveva scoperto che la sua compagna e futura moglie lo tradiva intrattenendo una relazione con il cognato, ovvero il marito della sorella (tra l’altro in attesa di un figlio). Sembra che lo sposo sia venuto a conoscenza della tresca tra la compagna ed il cognato grazie alle immagini registrate da una telecamera di sicurezza che aveva fatto installare nella nuova casa per motivi di sicurezza. E, come recita un proverbio, la vendetta è un piatto che va servito freddo. E così lo sposo ha pianificato tutto per poter umiliare la moglie infedele decidendo di far uscire tutta la verità alla scoperto nel giorno del loro matrimonio, alla presenza dei parenti e degli amici più cari. E così è stato. Dopo aver celebrato le nozze i due neosposi danno il via al banchetto, durante il quale si annuncia la proiezioni di un filmato sulla storia degli sposi. Ma il video che viene mostrato ha un contenuto ben diverso e mostra la sposina in atteggiamenti intimi con il cognato. Immagini inequivocabili con il commento dello sposo che, in piedi sul tavolo, accusa la moglie dicendole: “Pensavi che non lo sapessi?”. La sposina, in preda all’umiliazione ed alla rabbia, lancia il bouquet contro lo sposo. Alla fine sono dovuti intervenire alcuni degli invitati per separare la coppia prima che la situazione potesse degenerare. Ed ora il video di quel particolare momento del banchetto di nozze sta facendo il giro del web diventando virale.