AUTOLINEA AMALFI – POSITANO – SORRENTO GLI ORARI DELLA SITA UN REBUS RISOLTO DAL BAR INTERNAZIONALE

Un vero e proprio rebus gli orari della SITA fra Penisola sorrentina e Costiera amalfitana dopo le frane che hanno interrotto la Statale Amalfitana 163 in tre punti: Amalfi, Maiori e Cetara. I turisti a volte chiedevano per ore e così al Bar Internazionale, punto di riferimento per il paese e per i viandanti, hanno risolto il rebus con una tabella fai da te che chiarisce molti interrogativi ai turisti e ai pendolari. Ringrazio Raffaella Collina che, sulla scia della tradizionale ospitalità della famiglia, ci ha fatto fotografare questo lavoro utile a nome di tutti i lettori di Positanonews

Chiusura temporanea SS163 – località Vettica (Amalfi)

Autolinea Amalfi – Positano – Sorrento

Si porta a conoscenza della Spett.le Clientela che, a causa di una frana, l’Anas ha provveduto a sospendere temporaneamente la circolazione sulla SS163 in località Vettica.

Pertanto i collegamenti sulla linea in oggetto, fino al ripristino della normale viabilità, verranno articolati come di seguito indicati:

I collegamenti feriali da Amalfi per Sorrento, saranno garantiti via Agerola con i seguenti orari:

Partenze da Amalfi alle ore: 06:20; 08:00; 09:30; 14:00; 16:30.

I collegamenti feriali da Sorrento per Amalfi, saranno garantiti via Agerola con i seguenti orari:

Partenze da Sorrento alle ore: 08:30; 10:30; 11:30; 16:10; 19:00.

I collegamenti festivi da Amalfi per Sorrento, saranno garantiti via Agerola con i seguenti orari:

Partenze da Amalfi alle ore: 06:20; 08:00; 09:30; 10:30; 17:00.

I collegamenti festivi da Sorrento per Amalfi, saranno garantiti via Agerola con i seguenti orari:

Partenze da Sorrento alle ore: 08:30; 10:30; 11:30; 12:30; 19:00.

I collegamenti feriali tra Sorrento – Praiano e viceversa saranno effettuati come da quadro-orario ad esclusione delle seguenti corse che verranno sospese:

Partenze da Sorrento delle ore: 08:30; 10:30; 16:10; 18:10; 19:00.

Partenze da Praiano delle ore: 06:45; 08:30; 14:30; 16:25.

I collegamenti festivi tra Sorrento – Praiano e viceversa saranno effettuati come da quadro-orario ad esclusione delle seguenti corse che verranno sospese:

Partenze da Sorrento delle ore: 08:30; 10:30; 11:30; 12:30; 19:00.

Partenze da Praiano delle ore: 06:45; 08:30; 09:55; 10:55; 17:25.

Quanto descritto sarà attuato fino a diverse disposizioni dell’Anas.