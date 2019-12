In Australia è già 2020 . La foto di Daniele Palumbo di Positano diventa virale. Dai nostri lettori all’estero arrivano le foto di Capodanno ( whatsapp 3381830438 ) , il nostro concittadino della perla della Costiera amalfitana ha colto il momento spettacolare. Nonostante gli incendi che continuano a divampare in Australia, in particolare nel Nuovo Galles del Sud e nello stato di Vittoria, si fa festa per l’arrivo del nuovo anno nella capitale Sydney, dove una grande folla ha assistito ai fuochi d’artificio che hanno colorato il cielo sopra il porto della città. La nostra preghiera per il 2020 è che questi incendi vengano debellati. Auguri di cuore a tutti i nostri lettori all’estero, Positanonews nel mondo ha migliaia di lettori al giorno , grazie