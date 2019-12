Auletta, addio a Mariapia: il regalo dei genitori La Di Stasio, 24 anni, fu colpita da un malore e finì con l’auto contro un albero

AULETTA – Mariapia Di Stasio non ce l’ha fatta. Ieri pomeriggio, dopo 5 giorni di agonia, i medici del Ruggi d’Aragona di Salerno hanno dichiarato la morte cerebrale della 24enne di Auletta e i genitori hanno autorizzato l’espianto degli organi. Ed hanno pure fatto chiarezza sulle dinamiche: la ragazza fu colpita da un infarto e perse il controllo del veicolo durante l’incidente avvenuto mercoledì scorso mentre stava percorrendo la Strada Statale 19 per tornare a casa. L’incidente è avvenuto in località Cerreta. La ragazza era alla guida della sua Fiat Punto: mancavano poche centinaia di metri per raggiungere la sua abitazione, quando ha perso il controllo della vettura ed è uscita fuori strada. L’auto ha percorso alcune decine di metri all’interno di un uliveto che costeggia la strada prima di finire la sua corsa contro uno degli alberi di ulivo. Ad allertare i soccorsi era stato il fidanzato, a bordo di un’altra auto che la precedeva lungo la strada. Quando si è reso conto che la ragazza non era più visibile dallo specchietto retrovisore, ha fatto inversione di marcia per capire cosa fosse successo e nel buio è riuscito a scorgere l’auto nascosta quasi completamente dalla vegetazione e dalle piante di ulivo.

Erminio Cioffi la Citta