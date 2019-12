Attivato il servizio notturno di elisoccorso che collegherà Capri con l’Ospedale del Mare di Napoli

Questo Natale porta una bella notizia per la sanità a Capri. È stato attivato il servizio di elisoccorso notturno che collegherà l’isola azzurra con l’Ospedale del Mare di Napoli. A comunicarlo è una nota dell’Asl Napoli 1 Centro, a firma del direttore generale Ciro Verdoliva, indirizzata agli enti interessati fra cui la presidenza della Regione, il prefetto ed i sindaci. Il servizio di elisoccorso è stato affidato alla società Alidaunia con base a Pontecagnano e sarà attivo anche durante le ore notturne grazie ai veicoli attrezzati in grado di affrontare il tragitto in volo anche con il buio. Il servizio è già attivo ed è stato utilizzato con successo la prima volta proprio la sera della Vigilia di Natale quando una donna anziana è stata colpita da un improvviso malore e, dopo essere stata affidata alla cure dei medici del locale ospedale Capilupi, si è reso necessario il suo trasferimento sulla terraferma per essere ricoverata in un reparto di Neurochirugia. Ricordiamo che ultimamente l’elisoccorso notturno sull’isola di Capri era stato sospeso a causa dello scarso sistema di illuminazione dell’elisuperfiche che rendeva impossibile ed estremamente rischioso l’atterraggio dell’elicottero del 118 durante la notte e questo destava molte preoccupazioni nei residenti che vedevano seriamente compromessa la propria sicurezza.