Atrani piante di fichi d’India per strada, Ravello pietrame. A Praiano ragazzi a piedi per SITA bloccata a Tordigliano . Continuano i disagi in Costiera amalfitana. I più gravi a Capo d’ Orso , con una frana che ha interrotto la S.S. 163 Amalfitana verso Cetara e Salerno. Ma anche a Tordigliano , fra Piano di Sorrento e Positano, la caduta di un albero ha evitato per poco una tragedia. Disagi anche con la SITA con orari sfasati a causa dei disagi. Per Maiori da Salerno va via Agerola, ultimo alle 21,30 da Salerno e alle 21 da Amalfi. A Positanonews è arrivata telefonata di ragazzi rimasti a piedi a Praiano dove aspettavano il bus dalle 20 . Ad Atrani cadute piante di fichi d’ India a Via Di Benedetto con l’intervento de Le Aquile Costa d’ Amalfi per pulire la sede stradale.