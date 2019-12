Atrani il Natale più bello, meravigliosa calata della Stella VIDEO

Atrani il Natale più bello, meravigliosa calata della Stella. Una tradizione che continua in costa d’Amalfi di generazione in generazione, Atrani da una speranza alla Costiera amalfitana martoriata dalle frane a Ravello, Amalfi, Maiori, Cetara e questa Stella ha ancora più valore come dice Michele

Quest’anno devo dire che vi siete proprio superati. Uno spettacolo a dir poco stupendo! Complimenti a tutti!

Michele Abbagnara