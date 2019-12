La scorsa notte, tra il 18 e il 19 dicembre ad Atrani un incidente che ha coinvolto diverse vetture in sosta sarebbe potuto tramutarsi in una tragedia. Il giovane conducente dell’auto che ha impattato contro i veicoli parcheggiati, è fortunatamente rimasto illeso in seguito al sinistro.

I molteplici scontri che ha causato il guidatore probabilmente sono frutto di un colpo di sonno ed hanno causato la distruzione dei paletti che delimitano una proprietà privata ed alcuni veicoli.

di 7 Galleria fotografica Atrani. Incidente scorsa notte: foto dei veicoli in sosta distrutti









Il 27enne a bordo della sua Toyota ha ammesso le colpe ai Carabinieri che hanno potuto ricostruire la dinamica anche grazie alle telecamere di videosorveglianza.