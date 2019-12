Atrani. Ci lascia il caro Giulio Vollaro di anni 68

Il caro Giulio Vollaro di Atrani ci lascia all’età di 68 anni. Giulio, detto Bruno, è ricordato con amore dalla moglie Angela, i figli Christian, Susy, Ramon e Alessio, il fratello Nicola, le sorelle Rita, Carmela, Rosa, Teresa e Annarita fortemente addolorati dalla perdita, oltre ai cognati, i nipoti ed i parenti. L’ultimo saluto a Giulio si è tenuto il 5 dicembre presso la Chiesa di San Francesco in Vietri sul Mare. La redazione di Positanonews non può far altro che stringersi in cordoglio attorno alla famiglia Vollaro, per confortarla in questo triste momento.