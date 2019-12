Atrani. Bagarre in consiglio comunale: finisce quasi in rissa. Ecco le parole del vicesindaco

Il consiglio comunale tenutosi venerdì sera ad Atrani ha sfiorato un epilogo del tutto spiacevole. Ecco la versione del Vicesindaco Michele Siravo, che racconta in prima persona l’accaduto:

Verso la fine del consiglio comunale, il consigliere Cretella ha iniziato ad alzare la voce nei confronti del segretario comunale, la dottoressa Mele e il sindaco ha dovuto intimare fermamente e più volte al Cretella di abbassare la voce chiedendo anche l’intervento delle forze dell’ordine già presenti sin dall’ inizio del consiglio… poi subito dopo, a consiglio terminato, mentre parlavo con l’ex consigliere Buonocore Salvatore, si è avvicinato il sig. Stanzione Salvatore candidato non eletto della lista di Cretella che ha alzato la voce nei miei confronti con parole sconclusionate, senza senso… io gli ho intimato più volte di allontanarsi da me e alcune persone lo hanno accompagnato fuori dalla sala consiliare. Subito dopo è ritornato di nuovo alla carica e davanti alla stanza del sindaco (attigua a quella del consiglio comunale) mi ha picchiettato sulla spalla sinistra e io gli ho intimato due volte di non permettersi di mettere le mani addosso… grazie alle forze dell’ordine non è successo il peggio allontanando il sig. Stanzione… sono molto rammaricato per gli atteggiamenti del Cretella, poco consoni al ruolo istituzionale di consigliere comunale, verso la figura del segretario comunale. Subito dopo il consiglio ho espresso personalmente la mia solidarietà al segretario comunale dottoressa Mele, stigmatizzo fortemente questo modo di fare politica caratterizzata dall’utilizzo in maniera gratuita di toni aggressivi alzando la voce o addirittura gridando.

Ieri sera poi si è superato i limiti della decenza politica e della normale correttezza che ci si aspetta da ogni persona, soprattutto quando parla in pubblico e per di più nella più importante assise cittadina.