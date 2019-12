ASL Salerno-Regione Campania: successo dell\'EVENTO FORMATIVO LE NEBULOSE INDETERMINATEZZE DELLA RESPONSABILITA\' SANITARIA

ww.aslsalerno.it Asl Salerno Azienda Sanitaria Locale Salerno – Via Nizza 146 – Salerno

Oggi 20 Dicembre 2019 presso l’Auditorium “PARMENIDE” Complesso Alario di Ascea Marina è avvenuto il Corso di Formazione Medicina Legale per Infermieri,Medici ed Avvocati.

Si è vista anche la partecipazione del Cav. N. H. Don Attilio De Lisa proveniente dal Comune di Sanza della Diocesi di Teggiano-Policastro dipendente di ruolo al Presidio Ospedaliero Ospedale dell’Immacolata di Sapri con requisiti per mansioni superiori di Dirigente Management nelle Organizzazioni Sanitarie dal 2008 oltre gli interventi del Dott. Adamo Maiese organizzatore di Novi Velia (Direttore U.O.C. Medicina Valutativa Legale e Assicurativa ASL Salerno) – Dott. Mario Iervolino (Direttore Generale ASL Salerno) – Dott. Michele Oricchio (Presidente Sezione Corte dei Conti – Roma) – assente Dott. Giovanni D’Angelo (Presidente Ordine dei Medici di Salerno) – Paolo Itri (Sostituto Procuratore della Repubblica Vallo della Lucania) – Prof. V. Fineschi (Direttore Cattedrale di Medicina Legale Università “La Sapienza” – Roma) – Avv. Franco Maldonato (Libero Professionista) – Prof. P. Frati (Prof. Ordinario Medicina Legale Università “La Sapienza” – Roma) – Prof. G. Bolino (Prof. Aggregato Medicina Legale Università “La Sapienza” – Roma) – Avv. F. Marruso (ASL Salerno) – Claudio Mondelli (Direttore Distretto Sanitario Sala Consilina – Polla) – Prof. R. La Russa (Ricercatore Università “La Sapienza” – Roma) – Dott.ssa Carmela Maria De Paola (Dirigente Responsabile U.O.S.D. Farmacovigilanza ASL Salerno) – Dott.ssa Eliana Ambrosio (U.O.C. Gestione degli Affari Generali – ASL Salerno),Dott.ssaAnna Maria Borrelli (Medico Competente ASL Salerno), assente F. Primiano (Direttore Sanitario ASL Salerno),ecc.

“CIELO SERENO NON TEME TEMPESTE”

Ormai l’espressione “Responsabilità Professionale” in Sanità Italiana è ritenuta nel comune linguaggio degli addetti ai lavori, una vera variante semantica di “Colpa Professionale”.

La giusta collocazione della “Responsabilità” deve essere, viceversa, considerata in sede pregiuridica specificatamente nel settere scientifico disciplinare e nell’ambito della deontologia, trovandosi in questi l’essenza stessa della professione.

Di indubbio giovamento per quest’ultima, pertanto, è un approccio non in “negativo” ma “positivo”.

Conoscerla, non deve portare a temerla, o peggio ad evitarla (come nella medicina difensiva).

Il convegno si pone l’obiettivo di rendere gli operatori consapevoli dei confini della responsabilità e che con una correta gestione del rischio clinico, unitamente alla professionalità, la colpa professionale si riduce fino ad essere annullato.

Dott. Adamo Maiese

Infine va un caloroso ringraziamento agli organizzatori e alle Autorità intervenute dal Sottoscritto come Cavaliere al Merito della Repubblica Italiana (Stato Italiano) e dell’Ordine Equestre Pontificio di San Silvestro Papa della Santa Sede (Stato Vaticano).