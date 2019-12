ASL Salerno-Regione Campania: i graditi auguri di Buon Natale 2019 e Felice Anno 2020 che il Cav. N. H. Don Attilio De Lisa ha ricevuto dalla Direzione Generale.

Tramite firma congiunta dei Direttore Generale: Dott. Mario Iervolino,Direttore Sanitario: Dott. Ferdinando Primiano e Direttore Amministrativo: Dott.ssa Caterina Palumbo.

Tutto avvenuto verso il Sottoscritto del Comune di Sanza Diocesi di Teggiano-Policastro oroginario di San Rufo attuale dipendente di ruolo all’Ospedale Immacolata di Sapri con requisiti per mansioni superiori di Dirigente Management nelle Organizzazioni Sanitarie sottolineando anche Cavaliere sia al Merito della Repubblica Italiana (Stato Italiano) che dell’Ordine Equestre Pontificio di San Silvestro Papa della Santa Sede con a Capo il Gran Maestro Papa Francesco Vescovo della Diocesi di Roma e Pontefice della Chiesa Cattolica (Stato Vaticano) in data venerdi 20 dicembre 2019 mentre era presso Ascea ad un corso aziendale di medicina legale che gli ha permesso di incontrare il Direttore Generale Mario Iervolino e subito fatti recapitare i ringraziamenti alle stesse Direzioni Centrali + Segreteria oltre gli auguri alle Strutture Centrali,CUP Aziendale,Presidio Ospedaliero “Umberto I” di Nocera Inferiore – DEA 1° livello,Presidio Ospedaliero “Andrea Tortora” di Pagani,Presidio Ospedaliero “Mauro Scarlato” di Scafati,DEA 1° livello Eboli – Battipaglia – Roccadaspide,Presidio Ospedaliero “Maria SS Addolorata” di Eboli,Presidio Ospedaliero “Santa Maria della Speranza” di Battipaglia,Presidio Ospedaliero di Roccadaspide,

Presidio Ospedaliero “San Luca” di Vallo della Lucania – DEA 1° livello,Presidio Ospedaliero di Agropoli,Presidio Ospedaliero “Villa Malta” di Sarno,Presidio Ospedaliero “San Francesco d’Assisi” di Oliveto Citra,Presidio Ospedaliero “Dell’Immacolata” di Sapri,Presidio Ospedaliero “Luigi Curto” di Polla,Distretto sanitario 60 – Nocera Inferiore,Distretto sanitario 61 – Angri/Scafati,Distretto sanitario 62 – Sarno/Pagani,Distretto sanitario 63 – Cava de Tirreni/Costa d’Amalfi,Distretto sanitario 64 – Eboli/Buccino,Distretto sanitario 65 – Battipaglia,Distretto sanitario 66 – Salerno,Distretto sanitario 67 – Mercato San Severino,Distretto sanitario 68 – Giffoni Valle Piana,Distretto sanitario 69 – Capaccio/Roccadaspide,Distretto sanitario 70 – Vallo della Lucania/Agropoli,Distretto sanitario 71 – Sapri-Camerota e Distretto sanitario 72 – Sala Consilina/Polla.

Inoltre gli auguri fatti recapitare anche al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella,al Governo Italiano Presidenza del Consiglio dei Ministri,alla Diocesi di Roma,alla Segreteria dello Stato Vaticano,al Presidente della Regione Campania On. Vincenzo De Luca compreso Giunta e Consiglio Regionale di cui ha ricevuto risposta dal Cerimoniale, all’Associazione Nazionale Combattenti e Reduci Federazione di Salerno da Presidente Sezione di Sanza,ai Cavalieri Templari “Ugone dei Pagani”,all’Ordine Equestre di San Giorgio di Borgogna,alla Procura presso il Tribunale di Lagonegro Vallo della Lucania Salerno e alla Prefettura di Salerno Benevento Avellino Caserta e Napoli.

Infine la vicinanza alla Parola del Signore Gesù (Via,Vita e Verità) e della Madre Chiesa Cattolica oltre la stima alla Polica Italiana,alla Giustizia e alle Forze Armate.