Arriva l’ultima cybertruffa legata a WhatsApp, ecco di che si tratta e cosa fare grazie ai consigli della Polizia Postale

Le cybertruffe sono ormai un pericolo sempre più diffuso. L’ultima riguarda la messaggistica istantanea ed in modo particolare WhatsApp e consiste nel furto di account. A renderlo noto è la Polizia Postale che mette in guardia gli utenti fornendo anche utili consigli.

Innanzitutto va evitato di condividere i codici di sicurezza che arrivano via sms perché i cyber criminali potrebbero approfittarne. Per quanto riguarda WhatsApp sappiamo che, per poter attivare il servizio è necessario inserire un codice che viene inviato attraverso un messaggio. Alcuni hacker sono in grado di inviare all’utente un sms facendo risultate come mittente un contatto presente nella rubrica, con tale messaggio chiedono l’invio di questo codice. Una volta in possesso del codice di sicurezza attivano un nuovo account Whatsapp su un dispositivo diverso ma collegato al numero di telefono della vittima che, a quel punto, ne perde la disponibilità. Per evitare la truffa è, quindi, necessario non inviare codici di sicurezza tramite messaggi, anche se la richiesta viene fatta un contatto della propria rubrica. Se poi negli sms ricevuti c’è la presenza di qualche link bisogna evitare di cliccarci. E’ consigliabile attivare la funzione della “verifica in due passaggi”, che troviamo nell’area “impostazioni- account” dell’applicazione. Tale funzione aggiunge una sicurezza maggiore al proprio account poiché, con tale funzione attiva, se qualcuno tenta di verificare il proprio numero di telefono su WhatsApp verrà richiesto l’inserimento di un Pin di sei cifre che l’utente ha creato nel momento dell’attivazione.

Attivare la “verifica in due passaggi” è molto semplice. Una volta aperto WhatsApp, basterà cliccare sulla voce “impostazioni”, poi selezionare “account”, “verifica in due passaggi” ed “abilita”. Nel momento dell’attivazione sarà possibile anche inserire il proprio indirizzo e-mail il che garantisce, nel caso in cui si dovesse dimenticare il codice, l’invio da parte di WhatsApp di un link all’indirizzo e-mail che servirà a disattivare la “verifica in due passaggi” recuperando l’accesso all’applicazione. Anche in questo caso bisogna prestare molta attenzione poiché, se si riceve una email non richiesta per la disattivazione della “verifica in due passaggi”, non si dovrà assolutamente cliccare sul link presente all’interno perché qualcuno potrebbe aver tentato di verificare il numero di telefono su WhatsApp.