Arriva la bretella di svincolo del centro di Massa

Per la bretella di svincolo del centro di Massa Lubrense arriva l’approvazione da parte dell’ Amministrazione Comunale del progetto esecutivo e viene subito indetta la gara di appalto.

La svolta nei giorni scorsi quando l’Ufficio Lavori pubblici del Comune, diretto dall’ingegnere Antonio Provvisiero, ha concluso tutto l’iter burocratico per l’approvazione del progetto ed ha indetto la gara di appalto. I lavori previsti per un importo di 920.000 euro saranno affidati entro il prossimo mese di gennaio.

La strada di svincolo che permetterà di bypassare il centro di Massa Lubrense ai mezzi pesanti e di chiudere Piazza Vescovado in occasione di manifestazioni e concerti ha una storia lunghissima. I primi atti risalgono addirittura al 2004. Le ultime modifiche al progetto preliminare sono state apportate nel 2018 con l’indicazione da parte dell’Amministrazione comunale di Massa Lubrense, guidata da Lorenzo Balducelli, di modificare il bivio troppo angusto, previsto tra l’imbocco di via Molini e l’Hotel Central Park con una grande rotatoria dove i mezzi pesanti e le autovetture potessero più agevolmente svoltare. Le indicazioni sono state recepite dal progettista dell’opera l’ingegnere Carmine Sessa ed è stato approvato prima il progetto definitivo e poi quello esecutivo. Difficoltoso l’iter per il parere favorevole della Soprintendenza di Napoli che per in un primo momento ha prescritto per i contenimenti della strada delle scarpate in terreno che avrebbero però avuto di riflesso un notevole consumo di suolo proprio del vicino agrumeto. Davanti a questa possibilità la Soprintendenza ha dato il via libera ai muri di contenimento.

Soddisfatto il sindaco di Massa Lubrense Lorenzo Balducelli: ”All’inizio del mio mandato esisteva una progettazione non cantierabile dell’opera, mancava la disponibilità delle aree e soprattutto mancavano i finanziamenti. Con l’Ufficio Lavori Pubblici è stato fatto un lavoro certosino, avviato dal compianto assessore Aldo Insigne. Abbiamo chiuso una serie di vecchie opere pubbliche, utilizzando i residui non spesi dei rispettivi mutui, dove il Comune pagava addirittura gli interessi. Dalla sommatoria dei residui abbiamo realizzato la somma sufficiente alla realizzazione dell’opera. Il bivio -continua il sindaco Balducelli- nella confluenza tra via Molini e via Massa Turro, poco agevole per il traffico è stato modificato con una rotatoria. Inoltre abbiamo acquisito un primo terreno e grazie alla grande disponibilità della famiglia Vespoli e di Amedeo Gargiulo abbiamo avuto la cessione bonaria degli altri due suoli necessari. Sono enormemente grato ad Amedeo Gargiulo e alla famiglia Vespoli per la grande disponibilità ed il loro attaccamento al bene del paese. Tale operazione è di enorme importanza perché con la cessione volontaria e non con l’esproprio forzoso non ci saranno ricorsi ed intoppi che rallenteranno l’opera. Abbiamo dialogato con molta chiarezza con la Soprintendenza che ha accolto le nostre ipotesi progettuali tutte orientate nella direzione del minor consumo di suolo. Grazie a tutto questo lavoro -conclude Lorenzo Balducelli- siamo arrivati oggi all’indizione della gara di appalto e speriamo di affidare già a gennaio i lavori”.