Arriva il 15° Slalom Sorrento – Sant’Agata: domani strada chiusa

E’ in arrivo domani 15 dicembre il 15° slalom Sorrento – Sant’Agata, la gara automobilistica rinviata due volte il mese scorso a causa di avverse condizioni meteo, è pronta a portare tanta grinta e adrenalina in tutti gli appassionati di motori. La gara, inoltre, vale per la Coppa Aci terza zona, per il Memorial Giovanni Persico e il Trofeo Franco Mastellone.

Organizzata da “Rombo Team”, con il patrocinio dell’ACI partenopeo, la corsa si disputerà sullo spettacolare e impegnativo percorso costituito dal “Nastro Verde” con partenza dal bivio di Priora all’incrocio con il Nastro Azzurro, alle porte del centro cittadino del borgo di Massa Lubrense.

Infine, è stata disposta la chiusura del tratto stradale durante lo svolgimento della gara, ovvero orientativamente dalle ore 8:00 alle 15:00 circa.