Approvato l’acquisto dei geolocalizzatori per il 118 in Campania

Ad annunciare la storica approvazione nel Consiglio Regionale della Campania del finanziamento triennale relativo alla dotazione di tutte le Centrali Operative 118 della regione dei dispositivi di geolocalizzazione satellitare, è stato il presidente nazionale della Sis 118, Mario Balzanelli.

«Si tratta di una svolta determinante di qualità nella organizzazione e nella gestione dei Sistemi 118 di tutto il Paese, che permetterà alle Centrali Operative 118 della Campania – commenta Balzanelli – indipendentemente dall’introduzione del numero unico europeo per l’emergenza 112, ben lungi dall’essere implementato in tutte le regioni del nostro Paese, di geolocalizzare immediatamente il chiamante, permettendo così di attivare il soccorso sanitario potenzialmente salvavita in modo mirato, senza alcuna perdita di tempo, in modo da fare il più possibile la differenza, nei casi di maggiore gravità clinica, tra la vita e la morte».

La dotazione delle centrali operative 118 dei dispositivi di geolocalizzazione è peraltro obbligatoria, per legge, sin dal 2009, ricorda Balzanelli. «E come ebbi modo di ribadire, con una lettera aperta, al presidente del Consiglio Conte ed al ministro dello Sviluppo Economico Patuanelli il 12 settembre scorso, questo dettato legislativo è stato completamente ed inspiegabilmente disatteso per 10 lunghissimi anni da tutti i livelli regionali competenti».

«Come presidente della Sis 118 ritengo, quindi, indispensabile ringraziare il Consiglio Regionale della Campania, per la grande lucidità e determinazione – sottolinea – che risponde in modo drastico al dramma di Simon Gautier, il turista francese morto questa estate dopo essere precipitato in una scarpata del Cilento, il cui corpo fu trovato dai soccorritori, in avanzato stato di decomposizione, ben 9 giorni dopo l’evento, e particolarmente Valeria Ciarambino, presidente della Commissione Trasparenza e capogruppo regionale del Movimento 5 Stelle, per aver portato avanti, con pieno successo, questa fondamentale battaglia di civiltà che auspico si estenda, con massima urgenza, alle altre regioni del Paese».